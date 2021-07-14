Что даст Украине открытие рынка земли? На эту тему рассуждает народный депутат VIII созыва Виталий Гудзенко в программе «Диалоги с Макаренко».

По словам гостя программы, открытие рынка земли дало Украине новые налоги. Он отмечает, что государство и получало их предостаточно, а теперь ситуация складывается так, что людям придется платить даже за малый кусок паевой земли.

Попутно Гудзенко рассказывает, как эта система работала раньше. «Раньше человек не платил налоги и спокойно обрабатывал землю, имея до двух гектаров земли, а от двух уже шли налоги», - говорит политик. Тем не менее, отмечает он, новый закон предусматривает налог от 50 соток земли, а гектар обойдется гражданам в 90 долларов.

Гудзенко объясняет, что единоличному владельцу пая придется платить больше, а арендатору - платить налоги и за человека, и самим вдвое больше. «Следующий этап, аграрный бизнес будет платить налоги за землю в два раза больше, чем сейчас», - говорит гость программы.

В то же время он отмечает, что аграриям подняли налог вдвое в плане, поскольку они платят только его. «Потому что аграрии, которые имеют четвертую группу, они не платят налог на прибыль, а пока они не платят налог на прибыль поднимается единый налог в два раза и более», - объясняет Гудзенко.

Итак, политик констатирует, что государство нашло себе здесь пользу, а бизнесу и гражданам придется тяжело.

Как сообщала Politeka, Гудзенко рассказал, что инвесторам в Украине вкладывать деньги рискованно.

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