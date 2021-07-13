Заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимир Павленко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, какое имущество экс-президента Виктора Януковича есть на балансе в АРМА.

"У нас по Януковичу два больших актива: это Сухолучье и Межигорье. Сухолучье немного меньше, Межигорье больше. В Сухолучье управляющего мы отобрали. То есть, мы с ним заключили договор, он уже сейчас там фактически хозяйствует. И уже скоро начнет уже даже что-то платить в бюджет. Мы это ждем. По Межигорью это сложнее, поскольку это объект гораздо больше. Но мы по нему тоже работаем", - сказал Владимир Павленко.

Он отметил, что в АРМА ожидают, что следствие сможет доарестовать те активы, которые есть в Межигорье, но не были переданы АРМА. В таком случае, они объединят все активы в один комплекс, и выставят на управление.

"Но скажу так, что чем больше актив, тем сложнее им управлять. Возможно, все воспринимают, что если актив большой, он дорого стоит — значит, он автоматически должен приносить большие деньги... По Сухолучью. Управляющий, который выиграл конкурс, пообещал, что он будет платить в месяц 100 тыс. грн, независимо от того, насколько хорошо у него идут дела", - добавил Павленко.

По его словам, при этом, если управляющий будет зарабатывать много — то есть вероятность, что эта цена будет расти.

"Можно подумать, что это небольшие деньги, окей, но давайте подумаем, а как же там зарабатывать. То есть, то, что у тебя есть дорогая Хонка — это же не значит, что ты круглосуточно будешь сдавать ее в аренду, и на этом зарабатывать бешеные деньги. Это не так просто", - подчеркнул чиновник.

Как сообщала Politeka, Павленко рассказал о преимуществах закона об управлении стратегическими активами.

Также Politeka сообщала, что Спиридонов заявил, что Янукович был не очень сильным президентом.



