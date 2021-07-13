Может ли государство обогатиться на АРМА? На этот вопрос ответил заместитель председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимир Павленко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По словам заместителя председателя АРМА, государство может зарабатывать вообще по многим пунктам, но этого не делает. В частности, он говорит и об АРМА, но для этого нужно урегулировать законодательство.

Попутно Павленко касается темы управления корпоративными правами и отмечает, что законодательство Украины этого не позволяет. «Ибо управляющий, которого мы отбираем, прежде чем голосовать акциями или корпоративными правами, должен спрашивать разрешения у владельца, можно ли ему поменять директора, например», - говорит гость программы. Тем не менее, сам владелец, говорит он, ничего согласовывать не будет, а потому и управляющий не будет иметь дивидендов.

Далее Павленко определяет источники заработка АРМА. «Первое – АРМА зарабатывает не только на управлении (когда мы что-то передаем в управление), у нас на счету лежат деньги. Арестованные средства или средства от того, что мы продали», - объясняет он. По словам эксперта, это депозит и каждый год он дает прибыль.

В то же время он подчеркивает, что управление дает меньший доход, чем депозит. Чтобы не быть голословным, Павленко сообщает, что в прошлом году это было 50 миллионов гривен, что превышает доход от управления в 4 раза.

Следовательно, заместитель председателя АРМА ставит вопрос о том, куда деваются проценты. «Они остаются на депозите, они капитализируются, и когда отменяется арест – вместе с процентами это все передается владельцу этих средств», - объясняет Павленко.

Как сообщала Politeka, Павленко рассказал, по каким критериям принимается решение передать объект в управление АРМА.

Также Politeka писала о том, что Павленко назвал преимущества закона об управлении стратегическими активами.