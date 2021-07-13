В своем Telegram-канале глава Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что Запад нам навязывает «формулу Штайнмайера». По его словам, это угроза суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Вот и все, что нужно знать о том, как Запад «занимается» территориальной целостностью и суверенитетом Украины – настаивая на легализации террористических группировок на Востоке», - подчеркнул в публикации Андрей Билецкий.

Как отметил Билецкий, Порошенко убеждал, что «формулы Штайнмайера» не существует и никто ее во власти не поддерживает.

«А выходит, что существует. Более того – для ее внедрения Запад настаивает на изменениях в украинском законодательстве. Два года назад патриоты и ветераны выходили на улицы по всей стране, проводили марш «Нет капитуляции», двое суток стояли под ОП, чтобы дать понять власти: никакого «особого статуса», амнистии и тем более никаких выборов на Донбассе не будет, пока там находятся оккупанты. «Формулы Штайнмайера», планы Мореля и другие подобные «инициативы» – это путь не к миру, а к капитуляции», - отметил Билецкий.

По мнению националиста, украинцы должны быть готовыми к давлению на власть с целью нивелировать шанс использования «формулы Штайнмайера» в регулировании войны в Донбассе.

Как сообщала Politeka, в Киеве презентуют план действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий .