Нацкорпус на своем официальном сайте требует отчета от ГБР в связи с заявлением Зеленского в эфире телеканала 1+1 в интервью Натальи Мосейчук по «делу вагнеровцов».

В сообщении на сайте Нацкорпуса сказано, что это означает, что украинское правительство фактически скрывало детали дела. По заявлению Нацкорпуса, такими действиями власть навредила доверию украинцев и иностранных партнеров к украинскому правительству, а также, по их мнению, осветили действия спецслужб не в хорошем ключе.

«Юридические последствия этого поступка для Президента в современных украинских реалиях скорее всего не наступят из-за сложности процедуры импичмента и, в частности, процесса доказывания государственной измены в срыве операции иностранной спецслужбы. Осознавая это, Зеленский решил переложить ответственность на президента Беларуси Лукашенко, который, вероятно, может обнародовать невыгодную украинской власти версию», - говорится на официальном сайте Нацкорпуса.

По словам Нацкорпуса, Зеленский подал срыв информации, как отстаивания украинских интересов, отметив, что таким образом государство проявило субъектность.

«Возбуждать против президента уголовное дело никто не будет, ведь доказать государственную измену в срыве операции иностранной спецслужбы крайне трудно. «Беспристрастным следователем» легко подать это не как предательство Украины, а всего лишь как отстаивание интересов государства и вынужденное нарушение межведомственных договоренностей. Ну а с внутренними документами украинских спецслужб президент, формально, просто не был знаком», - сообщает руководитель Нацкорпуса Андрей Билецкий в своем блоге.

По мнению Андрея Билецкого, такими действиями президент мог попробовать оправдать руководителя ОП Андрея Ермака, которого считают одним из главных причастных к этому делу.

«Обнародование этой новости, опять же, свидетельствует, что президент готов испортить отношения со стратегическим партнером для сохранения в должности своего любимца. Кроме того, это сознательное признание может навредить отношениям не только с США, но и удержит спецслужбы других дружественных нам государств от сотрудничества с Украиной. В условиях войны с Россией это крайне вредно», - подчеркнул Билецкий в блоге.

«В свою очередь мы через официальные обращения требуем от ГБР и народных депутатов – членов ВСК ВРУ – публично отчитаться о результатах расследования и обнародовать фактические последствия срыва спецоперации безопасности государства», - заявил Нацкорпус.

Напомним, Politeka публиковала заявление Билецкого, что Украине нужен патронный завод .