Промедление со строительством патронного завода является огромной угрозой для обороноспособности государства

Об этом заявил лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в эфире «Ток-шоу №1 Василия Голованова» на телеканале «Украина 24».

«Мы семь лет не можем создать патронный завод, который нам очень необходим. США за «Манхэттенским проектом» (авт. – программа США по разработке ядерного оружия 1942 года) первый раз в мире ядерную бомбу сделали за меньшее время, чем вы называете, чтобы создать технологию начале XIX века. – патронный завод. То же – это линия боеприпасов для артиллерии», - сказал Билецкий.

По словам лидера Национального Корпуса, причиной такой ситуации является коррупция в сфере обороны.

«У нас абсолютно засекречено ДОЗ (авт. – государственный оборонный заказ), где заложены огромные коррупционные схемы. ДОЗ не принимается до апреля, потому что решается, какие частные конторы будут ремонтировать технику, какое извините, дерьмо, типа бронеавтомобилей, не нужных армии, бронекатеров «Гюрза» из Ленинской кузницы будет закупаться. Остановитесь! Это пир во время чумы. У нас враг у ворот. Откройте ДОЗ, начните делать элементарные вещи. Сделайте патронный завод. И дай Бог, чтобы нападение России было не завтра, и у нас будет время обеспечить армию патронами», – подчеркнул политик.