Живя в Украине, граждане просто не знают, что будет завтра. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, обосновывая необходимость быть уверенным в будущем.

Экономист отмечает, что украинцам очень не хватает уверенности в будущем, буквально в завтрашнем дне. По его словам, в таком случае и Украине ничего не поможет, государство не будет иметь инвестиций и ничего работать не будет.

Попутно Атаманюк ссылается на опыт Китая. Как он рассказывает, Дэн Сяопин в своих мемуарах вывел такую формулу успеха: «вот инвестиции, вот технологии, вот налоговая база – не работает». Эксперт отмечает, что правильно залог китайского чуда очертил Ли Куан Ю - это уверенность в том, что будет завтра.

Зато в Украине, говорит он, этот залог видят в другом - в выезде за границу. «Что такое уверенность в завтрашнем дне по-украински? Это учим польский язык, учимся на укладчика плитки, находим работу в Польше и выезжаем», - констатирует Атаманюк. Он считает это серьезной проблемой государства, ведь Украина не может дать своим гражданам уверенности в будущем, зато та же Польша - может.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что наши олигархи стали в разы богаче.

Также Politeka писала о том, что мы берем кредиты, которые отдавать нашим внукам, потому что дети уже не справятся.