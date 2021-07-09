Економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі розповів, хто реально впливає на життя українців. За його словами, олігархи без своїх представників у владі безпорадні.

«Олігархи можуть існувати в країні, якщо ці хлопці з «фан-зони», тобто влада, не беруть на них телефонні трубки і не виконують їхні завдання? Продаж землі хто організував? Це ж не народ проголосував – народ проти за соціологічними дослідженнями», - зазначив Атаманюк.

На думку експерта, олігархи не можуть існувати, якщо у владі не перебувають люди, які задовольняють їхні запити. За словами Атаманюка, влада прийняттям неправильних рішень погіршує життя українців.

«Причина в тому, чому ми живемо погано, тільки одна – діючі на сьогоднішній день всі гілки влади, які сформовані «Слугами народу». Ми крадемо, консервуємо корупцію, беремо кредити, які віддавати нашим онукам, бо діти вже не впораються», - підкреслив Атаманюк.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів, що може зупинити зростання тарифів.

Також Politeka публікувала слова Атаманюка: Не треба говорити, що це ще не факт і це ще як план «Б».