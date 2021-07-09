Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал, кто реально влияет на жизнь украинцев. По его словам, олигархи без своих представителей во власти беспомощны.
«Олигархи могут существовать в стране, если эти ребята из «фан-зоны», то есть власть, не берут на них телефонные трубки и не выполняют их задачи? Продажу земли кто организовал? Это же не народ проголосовал – народ против по социологическим исследованиям», - отметил Атаманюк.
По мнению эксперта, олигархи не могут существовать, если во власти не находятся люди, которые удовлетворяют их запросы. По словам Атаманюка, власть принятием неверных решений ухудшает жизнь украинцев.
«Причина в том, почему мы живем плохо, только одна – действующие на сегодняшний день все ветви власти, которые сформированы «Слугами народа». Мы воруем, консервируем коррупцию, берём кредиты, которые отдавать нашим внукам, потому что дети уже не справятся», - подчеркнул Атаманюк.
Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, что может остановить рост тарифов.
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Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Не надо говорить, что это ещё не факт и это еще как план «Б».