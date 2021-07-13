Китай – головоломка для украинской внешней политики. Так в программе «Романенко. Беседы» заявил немецкий политолог-международник Андреас Умланд и объяснил почему сближение с Китаем может стоить Украине поддержки со стороны США.

«Китай, наверное, одна из наибольших головоломок для украинской внешней политики, потому что это, конечно, потенциально интересный партнер для Украины. И, я так подозреваю, что и для Китая Украина по своему месторасположению и ресурсам - интересный партнер», - заявил Умланд.

При этом политолог отметил, что для Украины первый вопрос, все-таки, не экономический, а вопрос безопасности. В этой связи, по словам аналитика, США играет для Украины большую роль, а США находится в противостоянии с Китаем.

По его мнению, здесь есть некое труднорешимое противоречие в интересах. Умланд добавил, что ему политический строй Китая совсем не нравится, но для Украины нужны инвесторы и нужны такие партнеры, как Китай.

«Но, с другой стороны, Украина не может себе позволить потерять на этом фоне США. И в США есть, увы, люди которые считают противостояние с Китаем самой главной темой американской внешней политики. Если Украина пойдет на сближение с Китаем, в Вашингтоне может начаться антиукраинская кампания, которая уже частично есть», - рассказал Умланд.

Он добавил, что сейчас появилась серия статей во влиятельном Вашингтонском издании The National Interest, где откровенно говорят, что США не нужно поддерживать Украину, потому что Украина этого не стоит: она недостаточно демократическая, недостаточно развитая и недостаточно реформированная, поэтому для США это слишком дорогой и неподходящий партнер.

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