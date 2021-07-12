Победитель получает не только материальное вознаграждение, но и ментальное - это прежде всего мотивация достичь еще больших высот. Подробнее об этом рассказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем».
Эксперт объясняет, что у человека, одержавшего победу, появляется масса дополнительных сил. Попутно он вспоминает Евро-2020 и проводит определенные параллели. «Природный дофамин начинает плескать, и они прыгают как будто они и не бегали 2 часа по полю», - объясняет Балашов.
По его словам, победитель никогда не устает, а проигравший чувствует себя подавленным.
И причиной желания достичь еще большего успеха, подчеркивает предприниматель, является дофамин. Он добавляет, что именно это вещество обеспечивает человека мотивацией.
«Победители не только получают призы в виде денег, они также получают дополнительный стимул для дальнейшего роста», - говорит политик.
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Поэтому, отмечает Балашов, ментальное вознаграждение ничем не уступает материальному: получая мотивацию, человек приобретает потом больше.
Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, как добиться большего.
Также Politeka писала о том, что Балашов рассказал о многообразии украинского языка.