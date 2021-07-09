Громадяни можуть обирати ту мову спілкування, яку забажають. Так сказав український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє», розмірковуючи над мовною ситуацією в державі.

Як пояснює Балашов, українська мова теж має своє різноманіття: є чудова львівська українська мова, сформована своя українська і в Києві. Щодо останнього він додає: у столиці багато російськомовних, а відтак на певні нововведення щодо української вони не зважають. «Або як Супрун – американізована мова, а вона зовсім невластива для цієї місцевості, але вони її насаджують нам», - розповідає експерт.

На його думку, громадяни можуть самі обирати мову свого спілкування, але ніхто не має права їх примушувати. «Хіба добре, коли тут було ополячення, і не давали розвиватися українській мові? Хіба добре, коли Росія увійшла і почала насаджувати російську мову», - міркує Балашов. У таких ситуаціях, підкреслює він, українці зі своєю мовою відходили на маргінес, а зараз вони вирішили самі скористатися цією тактикою.

Отже, він робить висновок, що докорів щодо мови спілкування терпіти не можна: свої права потрібно захищати і продовжувати використовувати ту мову, яку зручно. Принагідно він додає, що певні українські міста історично були переважно російськомовними і по сьогодні так і залишилися.

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