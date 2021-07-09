Граждане могут выбирать тот язык общения, который пожелают. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем», размышляя над языковой ситуацией в государстве.

Как объясняет Балашов, украинский язык тоже имеет свое разнообразие: есть замечательный львовская украинский язык, сформирован свой украинский и в Киеве. По поводу последнего он добавляет: в столице много русскоязычных, а потому определенные новшества в украинском они не учитывают. «Или как Супрун – американизированный язык, а он совершенно несвойственный для этой местности, но они его насаждают нам», - рассказывает эксперт.

По его мнению, граждане могут сами выбирать язык своего общения, но никто не имеет права их принуждать. «Разве хорошо, когда здесь было ополячивание, и не давали развиваться украинскому языку? Разве хорошо, когда Россия вошла и начала насаждать русский язык», - рассуждает Балашов. В таких ситуациях, подчеркивает он, украинцы со своим языком отходили на маргинес, а сейчас они решили сами воспользоваться этой тактикой.

Итак, он делает вывод, что упреков относительно языка общения терпеть нельзя: свои права нужно защищать и продолжать использовать тот язык, который удобно. Попутно он добавляет, что определенные украинские города исторически были преимущественно русскоязычными и по сей день так и остались.

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