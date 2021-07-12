Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, почему спокойным людям важно держаться рядом с «сумасшедшими». По его словам, «сумасшедший» человек – это человек, который рвется вперед и не боится пробовать новое и необычное.

«Надо быть достаточно сумасшедшим, чтобы прорываться вперёд, но огромная масса людей – они же не сумасшедшие. У кого-то было испорченное детство и он стал сумасшедшим – он как-то правильно реализовывает свой потенциал в том плане, что берётся за необычное», - отметил Балашов.

По мнению эксперта, большинство капиталов в мире накоплено случайным образом людьми, которые не боятся идти на риск и пробовать себя в абсолютно случайных сферах – таких людей Балашов называет условно «сумасшедшими».

«А что делать остальным? Вы спокойный человек, вы нормально хотите жить, но единственное, что общее объединяет – мы все хотим денег. Только некоторые хотят тратить деньги спокойно, а другие хотят искать новых приключений. Совет этим людям – найдите своего «сумасшедшего», - подчеркнул Балашов.

По словам Балашова, спокойному человеку надо держаться возле «сумасшедшего» – холодный разум спокойного и рвение «сумасшедшего» могут дать невероятный успех. Как отметил Балашов, большим корпорациям выгодно иметь «сумасшедших», потому что они становятся фактически лицом компании, выступая на презентациях и так далее.

«В вашем окружении обязательно есть такие люди, но часто мы им не верим и не даём шансы появиться. Лучше прицепиться к нему», - сказал Балашов.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал о многообразии украинского языка .