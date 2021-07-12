В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический эксперт Михаил Чаплыга поразмыслил о том, что получит Украина от сотрудничества с Китаем и чем это закончится.
По мнению Чаплыги, сотрудничество Украины с Китаем не имеет будущего по вине США.
Эксперт отмечает, что, хотя Россия и США постоянно конкурируют, но они сосредотачивают глобальный капитал. Сегодня же, по его словам, можно наблюдать борьбу России за свою субъектность, как когда-то это делали и Штаты при президентстве Трампа. «Поэтому я думаю, что США не дадут нам сотрудничать с Китаем и выставят очень жёсткие условия», - рассуждает Чаплыга.
В частности, он рассказывает о требовании секретаря Государственного департамента США Блинкена передать контроль над Нацбанком, судебной системой и стратегической промышленностью Вашингтону.
Также он добавляет, что Америка продолжит использовать антикоррупционные структуры.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга объяснил, почему отношение Запада к Украине резко изменилось.
Также Politeka писала о том, что Чаплыга назвал риски сотрудничества с Британией.