Родной язык в будущем нужно будет ценить как определенное наследие. Так в программе «А как на самом деле?» заявил футуролог Алексей Толкачев и рассказал о том, приведет ли глобализация к тому, что люди будут общаться на одном универсальном языке.

«В перспективе – да, языки умирают и это естественный процесс. Потому что границ уже нет, мы все больше и больше в перспективе будем приходить к планетарному человечеству», - заявил Толкачев.

Он отметил, что у многих может возникнуть вопрос украинского языка. Толкачев подчеркнул, что очень его любит и ценит и считает, что в будущем его необходимо будет лелеять как определенное наследие, которое отличает нас от других людей.

«Да, мы будем переходить к одному языку общения. Потому что нам будет важно как можно быстрее и более однозначно достигать понимания с другими людьми в рамках всей планеты. Не факт что это будет английский, может, это будет китайский или испанский - не знаю», - говорит Толкачев.

По словам футуролога, мы все жаждем отличаться, например, крафтовым портфелем, сумочкой или особенным дизайном своего жилища. Он напомнил, как все массово покупали одинаковые айфоны, но при этом каждый пытался купить на этот модный телефон индивидуальный чехол и таким образом проявить свою индивидуальность.

«Так вот язык, который нам остался от предков - это еще один фактор индивидуальности. Мы можем все говорить на английском, но иногда хвалиться и проявляться в своем родном языке, в котором мы можем выразить какой-то оттенок мысли, который на английском уже не передашь. Мы можем перейти к билингвальности, может быть три языка на весь мир – но к универсальному общению», - уверен Толкачев.

Как сообщала Politeka, Кебуладзе заявил, что касательно языкового вопроса нужно пользоваться различением необходимого и достаточного основания.