В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко назвал спонсора «Партии Шария» и самого блогера Анатолия Шария.
Депутат отмечает, что сам Шарий формально не имеет никакого отношения к так называемой «Партии Шария», но расследование ведется. «НАПК по моим обращениям начало расследование и выявило уже множество фактов нарушений законодательства Украины при финансировании "Партии Шария"», - сообщает Гончаренко.
Он говорит, что это российские банки на самом деле спонсируют Шария, в частности, именно на эти деньги он купил виллу под Барселоной. «Там абсолютно ничего не прозрачно – это мягко сказано. Абсолютно какие-то черные деньги, которые все это финансируют», - возмущается политик.
По мнению Гончаренко, именно страна-агрессор обеспечивает блогера финансами. Тем не менее, подчеркивает он, последнее слово остается за судом и следствием.
Как сообщала Politeka, Гончаренко рассказал, какая судьба в ближайшем будущем ожидает правительство Шмыгаля.
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Также Politeka писала о том, что Гончаренко заявил о несоответствии закона о деолигархизации Конституции Украины.