Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи продасть лідер «ЄС» Петро Порошенко свій телеканал «Прямий» після закону про деолігархізацію.

«Згідно із законом на його власність по відношенню до чого завгодно це жодним чином не вплине. Тобто володіє він сьогодні – може володіти і завтра», - каже нардеп.

За його словами, влада переконує українців в тому, що закон про деолігархізацію нібито допоможе зменшити вплив олігархів на політику та медіа.

«Але на медіа там взагалі жодних... Який механізм? Просто написати, що «ми заберемо у нього телеканал»? Конституція не дозволяє відібрати власність у людини. Вони навіть в своїй маревній уяві не зможуть це написати! Чому я кажу «в маревній уяві»? Тому що є головне науково-експертне управління Верховної Ради. Воно дає оцінку кожному законопроєкту. І воно прямо написало, що цей законопроєкт суперечить Конституції України», - сказав Гончаренко.

Як повідомляла Politeka, Єгорова розповіла про випадок, який змусив її покинути «Прямий».

Також Politeka писала, що Чорновіл розповів про недоліки закону про олігархів.