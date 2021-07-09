Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, продаст ли лидер «ЕС» Петр Порошенко свой телеканал «Прямой» после закона о деолигархизации.

«По закону на его собственность в отношении чего угодно это никак не повлияет. То есть владеет он сегодня – может владеть и завтра», - говорит нардеп.

По его словам, власть убеждает украинцев в том, что закон о деолигархизации якобы поможет уменьшить влияние олигархов на политику и медиа.

«Но на медиа там вообще никаких… Какой механизм? Просто написать, что «мы заберем у него телеканал»? Конституция не позволяет отнять собственность у человека. Они даже в своем бредовом воображении не смогут это написать! Почему я говорю «в бредовом воображении»? Потому что есть главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Оно дает оценку каждому законопроекту. И оно прямо написало, что этот законопроект противоречит Конституции Украины», - сказал Гончаренко.

Как сообщала Politeka, Егорова рассказала о случае, который заставил ее покинуть «Прямой».

Также Politeka писала, что Чорновил рассказал о недостатках закона об олигархах.