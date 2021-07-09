В программе Руслана Бизяева «Культ личности» актриса, телеведущая, блогер Снежана Егорова поделилась воспоминаниями о временах своей работы на «Прямом»

Егорова объясняет, что тогда имела уже основательный бэкграунд работы на телеканалах и ее заинтересовала структура этого. «Я уже занималась поддержкой артистов, женщин, детей, правовых каких-то моментов, которые связаны с теми слоями населения, которые нуждаются в защите. И мне нужна была платформа», - рассказывает она.

Как говорит телеведущая, ей довелось познакомиться с Макеенко, который был владельцем проекта тогда, и он пригласил ее на должность руководителя. Она рассказывает, что на «Прямой» пошла работать не одна, а взяла с собой всю свою команду, они занимались развлекательным контентом на выходных, приглашали музыкантов, а затем в прямом эфире проводили концерты на зависть даже музыкальным телеканалам.

«25 лет я работаю на телевидении – такого я еще не видела никогда!», - делится актриса своими впечатлениями от платформы. Также она отмечает, что ее работа удовлетворяла руководство, но до одного инцидента.

Как рассказывает Егорова, на телеканал пригласили Сергея Пояркова, который должен был вести проект «на умном канале для умных людей». Телеведущая негативно относится к этой особе, считает, что у него есть психологические отклонения, амбиции, а также нет воспитания. Она прокомментировала эту ситуацию в общей группе: «Друзья, как же умный канал для умных людей, и тут вдруг Сергей Поярков?».

Актриса поняла, что Поярков этот комментарий видел, когда на студию пришел ее бывший муж Антон Мухарский, а с ним у нее был конфликт из-за выплаты алиментов.

Далее Егорова рассказывает об опроснике для населения с вопросом, который ее шокировал - «Если бы у вас была возможность, кого бы вы не дали убить врагу – Снежану Егорову или Антона Мухарского?». Она критикует такие вещи прежде всего за призыв к насилию, что в цивилизованном мире наказывается для телеканала потерей лицензии. Эксперт добавляет, что в частности в Украине этим должен был заняться Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

По мнению телеведущей, с этим также должен был разобраться «Прямой», ведь речь идет о его сотруднике. В частности Макеенко, говорит она, хотел вмешаться, но руководство телеканала осталось равнодушным. После этого случая Егорова и решила прекратить свою работу на «Прямом», а также обратиться к президенту Порошенко с письмом о травле журналиста. В то же время другие журналисты, рассказывает она, не проявили ожидаемой поддержки и профессиональной солидарности.

Эксперт подчеркивает, что законы телевидения одинаковы во всем мире, есть границы, за которые профессионал переступать не должен. «Люди, пользуясь доступом к средствам массовой информации, не могут призывать к насилию, сегрегации, они не могут призывать к дискриминации!», - возмущается она.

Как сообщала Politeka, Егорова рассказала, почему перестала появляться на телевидении.

Также Politeka писала о том, что Егорова рассказала, живет ли еще в Украине информационное телевидение.