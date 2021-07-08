Телеведуча та блогерка Сніжана Єгорова в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим розповіла, чи живе ще в Україні інформаційне телебачення.

"Якщо наше інформаційне телебачення буде орієнтуватися тільки на потреби своїх господарів і працювати виключно рупором, рекламним брендом, і відпрацьовувати хазяйські гроші — то, звичайно, це не інформаційне телебачення. Це просто промо-кампанії тих чи інших фінансово-промислових груп і людей, які їх утримують", - сказала Єгорова.

Вона зазначила, що в Україні спостерігаються позитивні тенденції, оскільки формується пул людей, які добре орієнтуються в ситуації.

"Але з того часу, як убили аналогове телебачення у нас в Україні... Я розумію, чому це було зроблено. Аналогове телебачення давало завжди шанс цьому внутрішньому полю існувати за своїми власними законами. Глобалізму це не потрібно. Не потрібно, щоб у людей в країні був свій рупор, якому вони довіряють, який вони слухають... У інформаційного нашого мовлення, телебачення, є єдиний шанс вижити. Це таке маленьке вушко голки, в яке, можливо, ми ще встигнемо проскочити. Якщо ми не будемо капсулюватись в наших власних українських соплях", - додала Сніжана Єгорова.

За її словами, для цього потрібно об'єднуватися зі світом.

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