Телеведущая и блогерша Снежана Егорова в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказала, живо ли в Украине информационное телевидение.
“Если наше информационное телевидение будет ориентироваться только лишь на потребности своих хозяев и работать исключительно рупором, рекламным брендом, и отрабатывать хозяйские деньги — то, конечно, это не информационное телевидение. Это просто промо-кампании тех или иных финансово-промышленных групп и людей, которые их содержат”, - сказала Егорова.
Она отметила, что в Украине наблюдаются хорошие тенденции, поскольку формируется пул людей, которые хорошо ориентируются в ситуации.
“Но с тех пор, как убили аналоговое телевидение у нас в Украине… Я понимаю, почему это было сделано. Аналоговое телевидение давало всегда шанс этому внутреннему полю существовать по своим собственным законам. Глобалистам это не нужно. Не нужно, чтобы у людей в стране был свой рупор, которому они доверяют, который они слушают… У информационного нашего вещания, телевидения, есть единственный шанс выжить. Это такое маленькое игольное ушко, в которое возможно мы еще успеем проскочить. Если мы не будем капсулироваться в наших собственных украинских соплях”, - добавила Снежана Егорова.
По ее словам, для этого нужно объединяться с миром.
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