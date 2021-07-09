В эфире программы «Развилка» политолог Руслан Бизяев рассказал, почему странам постсоветского пространства необходим культ семьи и рассказал, на каких условиях он должен сосуществовать с альтернативными точками зрения.

В частности, он заявил, что не поддержит снижение значимости института семьи, как это происходит в США.

«Я буду категорическим противником. Как человек консервативных убеждений, я считаю, что на постсоветском пространстве пора уже запускать культ семьи», - считает Бизяев.

Он объяснил, что проблема даже не в соотношении рождаемости и смертности, а в том, что будет перепрофилирован генотип славян и фактически мы превратимся в уродливую копию того, что сейчас происходит в США.

«У них оригинал, а у нас будет копия. Копия всегда хуже оригинала по определению. Мне кажется, что реальный культ семьи, не с точки зрения громких заявлений, которые сотрясают воздух — это одна из первостепенных задач, и я буду делать все что зависит от меня, чтобы это состоялось», - заявил Бизяев.

При этом, отметил политолог, не должны подавляться силой альтернативные точки зрения и здесь должна быть здоровая конкуренция, но основанная на том, что как государство не может существовать без институтов, так и общество не может существовать без институтов. А институт семьи - один из ключевых, считает Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что нам нужно 10-15 лет, чтобы экономически мы более-менее поднялись.