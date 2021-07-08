В программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» общественный деятель, лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский объяснил, почему рейтинги политиков мешают украинцам сделать правильный осознанный выбор и рассказал, какие социальные группы смогут изменить эту ситуацию
«Украинцы должны не по рейтингам определять, достойный политик или нет, а по делам, по поступкам. Просто сравнить: при этих политиках были одни условия, при этих – другие», - заявил Пелюховский.
Он считает, что очень важно чтобы избиратели критически мыслили и действительно сравнивали политиков сами, а не только смотрели на рейтинги. Пелюховский отметил, что, рисуя рейтинги, которые не соответствуют действительности, в частности, из-за очень маленькой выборки, социологи навязывают нам выбор.
Кроме этого, эксперт считает, что в Украине должно быть полностью свободное СМИ, которое сможет предотвратить все возможные манипуляции.
«За всю независимой Украины, за все избирательные процессы политологи уже отработали все политтехнологии, все пиар-ходы и стратегии. От журналистов очень многое зависит. Я думаю, что журналисты объединятся и скажут правду о всех политиках, которые ходят на разные передачи и ток-шоу», - говорит Пелюховский.
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По его словам, в рекламные кампании политики вкладывают огромное количество денег. Но, считает он, в ближайшее время журналисты и проактивная укранская молодёжь, которые видят и понимают, что происходит, объединятся, чтобы изменить ситуацию.
Как сообщала Politeka, Павлова заявила, что на украинской политической арене появится новое лицо.
Также, ранее Politeka сообщала, что Пелюховский назвал честных и порядочных украинцев элитой.