В программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» общественный деятель, лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский объяснил, почему рейтинги политиков мешают украинцам сделать правильный осознанный выбор и рассказал, какие социальные группы смогут изменить эту ситуацию

«Украинцы должны не по рейтингам определять, достойный политик или нет, а по делам, по поступкам. Просто сравнить: при этих политиках были одни условия, при этих – другие», - заявил Пелюховский.

Он считает, что очень важно чтобы избиратели критически мыслили и действительно сравнивали политиков сами, а не только смотрели на рейтинги. Пелюховский отметил, что, рисуя рейтинги, которые не соответствуют действительности, в частности, из-за очень маленькой выборки, социологи навязывают нам выбор.

Кроме этого, эксперт считает, что в Украине должно быть полностью свободное СМИ, которое сможет предотвратить все возможные манипуляции.

«За всю независимой Украины, за все избирательные процессы политологи уже отработали все политтехнологии, все пиар-ходы и стратегии. От журналистов очень многое зависит. Я думаю, что журналисты объединятся и скажут правду о всех политиках, которые ходят на разные передачи и ток-шоу», - говорит Пелюховский.

По его словам, в рекламные кампании политики вкладывают огромное количество денег. Но, считает он, в ближайшее время журналисты и проактивная укранская молодёжь, которые видят и понимают, что происходит, объединятся, чтобы изменить ситуацию.

Как сообщала Politeka, Павлова заявила, что на украинской политической арене появится новое лицо.

Также, ранее Politeka сообщала, что Пелюховский назвал честных и порядочных украинцев элитой.