У програмі «Суб'єктивно з Андрієм Пелюховським» громадський діяч, лідер партії «Сила нації» Андрій Пелюховський пояснив, чому землю не вийде продавати за її реальною вартістю і розповів, якою буде нова політична еліта України.

«Конституцію влада використовує як щит від народу. У найближчі півроку ті, хто не має фінансового достатку, роботи, почнуть продавати за безцінь нашу землю. Ті, хто знають справжню ціну землі, не зможуть продати за її реальну вартість. Тому що люди, які зводять кінці з кінцями, продаватимуть землю за копійки. Повірте, в селах і обласних центрах 10-30 тисяч грн - це дуже великі гроші», - говорить Пелюховський.

За його прогнозами, вже в лютому майбутнього року відбудеться крах і почнуться обурення, коли люди усвідомлять, що вони натворили. Пелюховський нагадав, що в найближчі місяці, особливо в жовтні-листопаді, коли будуть приходити платіжки за комунальні послуги після подорожчання, люди, потребують грошей, продаватимуть землю. Таку ситуацію він вважає економічним злочином з боку влади.

«Хто буде відповідати за всі ці економічні злочини? Швидше за все, ніхто. Тільки представники нової влади. Скоро буде нова політична еліта. Багато хто думає, що політична еліта - це щось таке вище, над кимось. Ні, це будуть представники з простих українців. Українська еліта, в моєму розумінні - це чесність і порядність українців», - вважає Пелюховський.

Нагадаємо, Пелюховський розповів, що з кожним днем ​​в Україні все більше і більше безробітних людей.

Як раніше повідомляла Politeka, Бізяєв заявив, що потрібно припинити будь-які геополітичні конфлікти і почати освоювати космос.