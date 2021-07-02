В программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» общественный деятель, лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский объяснил, почему землю не получится продавать по ее реальной стоимости и рассказал, какой будет новая политическая элита Украины.

«Конституцию власть использует как щит от народа. В ближайшие полгода те, которые не имеют финансового достатка, работы начнут продавать за бесценок нашу землю. Те, кто знают истинную цену земли, не смогут продать за ее реальную стоимость. Потому что люди, которые сводят концы с концами, будут продавать землю за копейки. Поверьте, в селах и областных центрах 10-30 тысяч грн – это очень большие деньги», - говорит Пелюховский.

По его прогнозам, уже в феврале будущего года произойдет крах и начнутся возмущения, когда люди осознают, что они натворили. Пелюховский напомнил, что в ближайшие месяцы, особенно в октябре-ноябре, когда будут приходить платежки за коммунальные услуги после подорожания, люди, нуждающиеся в деньгах, будут продавать землю. Такую ситуацию он считает экономическим преступлением со стороны власти.

«Кто будет отвечать за все эти экономические преступления? Скорее всего, никто. Только представители новой власти. Скоро будет новая политическая элита. Многие думают, что политическая элита — это что-то такое выше, над кем-то. Нет, это будут представители с простых украинцев. Украинская элита, в моем понимании — это честность и порядочность украинцев», - считает Пелюховский.

Напомним, Пелюховский рассказал, что с каждым днем в Украине все больше и больше безработных людей.

Как ранее сообщала Politeka, Бизяев заявил, что нужно прекратить любые геополитические конфликты и начать осваивать космос.