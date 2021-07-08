Политтехнолог и политический эксперт Александр Кочетков в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, кого Украина считает своим стратегическим партнером

“Все сильные страны мы пытаемся записать в стратегические партнеры. При этом мы у них просим деньги, мы у них просим поддержку наших политических инициатив, которые сами продавить не можем, в частности неких инициатив по миру на Донбассе. Мы просим усиления нашей обороноспособности, потому что сами оказались почему-то из самых потенциально сильных в научном, в производственном смысле, республик постсоветского пространства — мы оказались неспособны производить современное вооружение”, - сказал Александр Кочетков.

Он отметил, что Украина была первой страной по уровню наукоемкости после выхода из Советского Союза.

“Мы просим сейчас, в конечном итоге, тривиальных денег, чтобы заткнуть нарастающую дыру в бюджете… Мы теперь называем кого угодно стратегическими партнерами и попрошайничаем. Нам дали пол года… Сказали, что вы за эти полгода обязаны разобраться, что вы делаете с коррупцией, что вы делаете с экономикой. И продемонстрировать готовность, что, либо вы способны двигаться в цивилизованный мир, или бог с вами”, - добавил Кочетков.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил о стратегическом партнерстве, что такими словами нельзя разбрасываться.

Также Politeka сообщала, что Литвиненко рассказал о перспективах военного сотрудничества с США.