Политтехнолог и политический эксперт Александр Кочетков в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, кого Украина считает своим стратегическим партнером
“Все сильные страны мы пытаемся записать в стратегические партнеры. При этом мы у них просим деньги, мы у них просим поддержку наших политических инициатив, которые сами продавить не можем, в частности неких инициатив по миру на Донбассе. Мы просим усиления нашей обороноспособности, потому что сами оказались почему-то из самых потенциально сильных в научном, в производственном смысле, республик постсоветского пространства — мы оказались неспособны производить современное вооружение”, - сказал Александр Кочетков.
Он отметил, что Украина была первой страной по уровню наукоемкости после выхода из Советского Союза.
“Мы просим сейчас, в конечном итоге, тривиальных денег, чтобы заткнуть нарастающую дыру в бюджете… Мы теперь называем кого угодно стратегическими партнерами и попрошайничаем. Нам дали пол года… Сказали, что вы за эти полгода обязаны разобраться, что вы делаете с коррупцией, что вы делаете с экономикой. И продемонстрировать готовность, что, либо вы способны двигаться в цивилизованный мир, или бог с вами”, - добавил Кочетков.
Как сообщала Politeka, Бортник заявил о стратегическом партнерстве, что такими словами нельзя разбрасываться.
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