Политтехнолог, политический эксперт Александр Кочетков в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, зачем НАБУ открыло уголовное дело на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и членов Кабинета министров

Он напомнил, что, согласно социологическим опросам, премьер-министру доверяют 12% украинцев, а 18% даже не знают, кто такой Денис Шмыгаль.

«То есть премьера у нас по факту нет. И на самом деле премьер у нас – в чистом виде проекция президента, а местами даже проекция Офиса президента», - говорит эксперт.

Кочетков утверждает, что с помощью уголовного дела на Шмыгаля и членов Кабмина НАБУ решило добиться переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и Офисом президента.

«То есть это большие политические торги и ничего более. Кстати, не существует ни одного сколько-нибудь заметного чиновника Украины, которого за служебную халатность как-нибудь на самом деле наказали», - резюмировал политтехнолог.

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