Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, что будет означать для Украины план «Б». По его словам, Германия и Франция хотят возобновить диалог с Россией для удовлетворения своих экономических интересов

«Закон о Национальном сопротивлении Украины, принятие которого и предоставит возможность для развития системы территориальной обороны, был проголосован лишь неделю назад в первом чтении. И это спустя семь с половиной лет войны! А реализацию его положений, как заявил министр обороны Таран, планируется осуществить с 1 января 2022 года. В лучшем случае, если успеют быстро принять законопроект во втором чтении», - отметил Яли.

По словам эксперта, России выгодно, чтобы Украина совершила односторонний выход из Минских соглашений, потому что именно к ним и привязаны все санкции против российской экономики.

«Рады будут этому и Германия, и Франция, чтобы вернуться к политике «business as usual» с Россией, лидеры которых в подтверждение сказанного, совсем недавно призвали возобновить прямой диалог с Путиным и приглашать его на саммиты ЕС. И хотя это предложение было отвергнуто многими странами ЕС, реальные намерения Германии и Франции уже всем стали ясны», - подчеркнул Яли.

По мнению эксперта, учитывая эти факты и аргументы, становится очевидным, что план «Б» для Украины является нереалистичным и приведет лишь к усложнению отношений с западными партнерами, от помощи которых мы зависимы и в финансовой, и военной сферах.

«И эта зависимость лишь продолжает расти, как и уменьшаться наша субъектность в мировой политике. Так что рубить с плеча, не обладая достаточными экономическими и военными ресурсами и даже желанием что-либо менять и прилагать реальные усилия по усилению своей экономики, реформировании армии, а значит – и собственной субъектности – это даже хуже, чем стрелять себе в ногу», - сказал Яли.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, почему в футбольных сборных растет количество футболистов мигрантов.

Также Politeka публиковала слова Яли, что выборы в ОРДЛО с войсками РФ не будут объективными.