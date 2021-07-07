Директор Національного інституту стратегічних досліджень, ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповів про перспективи співробітництва із США у військовій сфері. За його словами, ми вже тісно співпрацюємо, хоч і не було офіційної угоди.

«Нам потрібна якісна угода про військово-технічне співробітництво. Наскільки я знаю, підготовка цієї угоди триває і дуже важливо, щоб вона була насичена реальними моментами про розвиток нашого співробітництва. Якщо ми досягнемо цієї угоди і запустимо більш ефективне використання і збільшення допомоги – це те, що нам потрібно», - зазначив Литвиненко.

За словами експерта, фактично все, що може дати ця угода з США, у нас вже є у наявному статусі наших відносин. На думку експерта, ця угода дійсно потрібна Україні.

«У нас нема головного – цієї угоди. Що ми вже забезпечуємо нашим партнерам? У квітні росіяни здійснили збільшення угруповань біля кордонів України до понад 100 тисяч, а потім вони відвели 12 тисяч і залишили до 90 тисяч осіб, які дислоковані на території України на постійній основі. Ці 90 тисяч складають як мінімум чверть російських сухопутних військ», - підкреслив експерт.

На думку Литвиненка, Україна на себе витягла значну частину сухопутних збройних формувань РФ, що є позитивним для наших союзників.

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