В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко украинский философ, профессор и публицист Вахтанг Кебуладзе заявил о том, что его миссия — это уменьшать количество русского языка в Украине и рассказал, может ли украинская риторика и идентичность оправдывать аморальные поступки в политике.

Кебуладзе заявил, что у него было чувство вины, когда в 2014 году он не пошел на Восток.

«Я человек, который не готов убивать, а человек, который не готов убивать, на войне лишний, хотя я ненавижу Россию, Путина и российскую армию. Но тогда я задумался. Я туда не пошел, а какая моя роль здесь как интеллектуала? Здесь мой фронт, и мой фронт, в частности, против русского языка, потому что это сегодня язык врага, это хейтспич», - считает Кебуладзе.

Еще одной причиной своей позиции он назвал то, что в Украине остаются публичные интеллектуалы, которые сознательно и намеренно говорят на русском, владея украинским.

В этом контексте Друзенко напомнил слова Антоненко-Давидовича о том, что зло, произнесенное даже под украинским флагом и украинским языком, остается злом, имея в виду, что часто идентичностью оправдывается определенная аморальность. Юрист напомнил, что такое случается и в нашем политикуме, когда военные преступления пытаются прикрыть украинской идентичностью.

«Военные преступления, неважно, кто их совершил – остаются преступлениями. И я не юрист и не являюсь здесь экспертом. Но зло всегда остается злом, и оно должно быть осуждено. Но когда идет война, зло — это фактичность, война — это зло. Где та грань военного преступления - мне трудно это оценить», - говорит Кебуладзе.

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