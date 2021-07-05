В эфире программы «Конституционная кухня» украинский философ, профессор и публицист Вахтанг Кебуладзе и Геннадий Друзенко общались о том, могут ли считаться национально сознательными украинцы, не считающие язык принципиальным атрибутом своей «украинскости».

«Здесь я бы пользовался различением необходимого и достаточного основания. Язык является необходимым основанием украинской самоидентичности, но не достаточным. Так же, как и защита государственных интересов является необходимым, но не достаточным основанием», - говорит Кебуладзе.

Он пояснил, что, если человек говорит в быту на украинском, но работает на российском предприятии в Москве, он не является национально сознательным и не является частью политической украинской нации. Так же, по его словам, если кто-то говорит о важности украинского государства, но при этом не терпит украинский язык. Поэтому, считает Кебуладзе, вопрос не в том, на каком языке говорят.

Кебуладзе рассказал, что его отец - русскоязычный грузин, и украинский свободно он так и не выучил. Однако сейчас, по словам философа, отец сам просит общаться с ним только на украинском, который он хорошо понимает.

«Эта модель может быть применена – ему трудно говорить на украинском, но он его понимает. Он является гражданином Украины, он является членом сознательной политической украинской нации, потому что несмотря на то, что ему трудно говорить на украинском. Он не просто терпит украинский язык, он считает, что это единственный государственный язык, который должен доминировать, хотя он сам русскоязычный», - говорит Кебуладзе.

Напомним, Друзенко заявил, что вышиванка не оказывает патриотом, а принятие Конституции не делает демократию конституционной.