В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» народный депутат Евгений Шевченко высказал свое мнение относительно земельного рынка.

Прежде всего политик отмечает, что Конституция Украины четко гарантирует право собственности на землю народу, а это - все граждане всех национальностей. Тем не менее, сам он поддерживает открытие рынка земли, но с одним условием - только для граждан Украины. «Никаких юридических лиц, банков, госбанков – чушь полная», - подчеркивает Шевченко.

В то же время те партии, которые хотят оставить землю исключительно в государственной собственности, депутат считает социалистическими. Он критикует СМИ за то, как они пугают население полной распродажей земли. Вместо этого Шевченко советует подождать и посмотреть, что будет с землей, например, через месяц. «Давайте через месяц посмотрим! Никто ничего не украдет. Как было все на месте, так и останется на месте», - убежден он.

Это же касается и нормы о продаже земли юридическим лицам, которая начнет действовать в 2024 году. «Я категорически против этой нормы. Я думаю, что до 2024 года как-то политическая ситуация изменится», - утверждает Шевченко.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал, какие проблемы начнутся из-за рын ка земли в Украине.