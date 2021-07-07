Почему государственными предприятиями Украины руководят наблюдательные советы, состав которых согласован с иностранными державами?

Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает внефракционный депутат Верховной Рады (ранее избранный от партии «Слуга народа») Евгений Шевченко.

«Западные партнёры – это эфемерное понятие, оно никак не определено в законе. В нашем комитете должен был рассматриваться проект закона о наблюдательных советах. В итоге этот проект ушёл в НАПК на проверку по поводу коррупционности. Отправить туда законопроект могли только внешние партнёры. Когда речь зашла о том, чтобы обрезать щупальца набсоветам, они тут же сделали ход конём и забрали законопроект в НАПК. Сколько его там будут рассматривать, неизвестно. Они просто затягивают процесс», - считает политик.

По его мнению, это только один частный пример того, как действуют наблюдательные советы и те, кто, как полагает Шевченко, стоит за ними.

«В законопроекте, в частности, говорилось, что члены набсоветов, подобно всем прочим государственным служащим, обязаны владеть украинским языком. Члены наблюдательных советов управляют важнейшими государственными предприятиями, но они даже русского толком не знают, не то что украинского. Как только им об том напомнили, они тут же стали вести себя по-другому», - отмечает Евгений Шевченко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о важности украинского рынка для белорусской экономики.

Также Шевченко заявил, что не передавал президенту Зеленскому послание от белорусского диктатора Александра Лукашенко.



