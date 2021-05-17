Україна є ринком Білорусі, оскільки в країну експортують морепродукти, молочні продукти і рибу.
Про це сказав народний депутат і юрист Євген Шевченко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".
"Україна - це ринок Білорусі. Товари білоруські у нас споживаються, ви навіть споживаєте і не знаєте, що вони білоруські. Я не хочу рекламувати, ну, молочка. А морепродукти? Я вам зараз скажу таку річ, ви здивуєтеся: Білорусь займає на ринку Європи, якщо не помиляюся - 6 або 7 місце з експорту морепродуктів. Не маючи доступу прямого до моря", - сказав Євген Шевченко.
Він зазначив, що білоруси дуже заповзятливі з точки зору технологій переробки, тоді як українці в основному купують і продають.
"А білоруси ні. Вони беруть щось таке, переробляють, пакують, і нам продають. Я не хочу рекламувати, але ви точно всі їли білоруський оселедець. Він в кожному супермаркеті, нашому магазині. Ви навіть не знаєте, що він білоруський, але він дуже смачний. Купуйте його, переверніть – подивіться, де його роблять. І креветки, і морські коктейлі. Всі ресторани купують - це все Білорусь постачає", - додав Шевченко.
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За його словами, Білорусь бере сировину у Росії, переробляє і продає її всьому світу.
"Білорусі цікава Україна з точки зору економіки, і як ринок великий. Ми для них великі. Вони ж маленька держава. У порівнянні з нами - це наших 5 областей всього. Це номер один. Але білоруси такий народ, що вони попереду прагматизму, економіки... Ставлять дружбу. Вони люблять українців. Вони люблять Україну. Вони люблять відпочивати у нас", - зазначив юрист.
Він підкреслив, що білоруси приїжджають в Україну на вихідних, щоб розважитися, і в Одесу на море.
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