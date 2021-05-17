Украина является рынком Беларуси, поскольку в страну экспортируют морепродукты, молокопродукты и рыбу.

Об этом сказал народный депутат и юрист Евгений Шевченко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Украина - это рынок Беларуси. Товары белорусские у нас потребляются, вы даже потребляете и не знаете, что они белорусские. Я не хочу рекламировать, ну, молочка. А морепродукты? Я вам сейчас скажу такую вещь, вы удивитесь: Беларусь занимает на рынке Европы, если не ошибаюсь - 6 или 7 место по экспорту морепродуктов. Не имея доступа прямого к морю”, - сказал Евгений Шевченко.

Он отметил, что белорусы очень предприимчивы с точки зрения технологий переработки, тогда как украинцы в основном покупают и продают.

“А белорусы нет. Они берут что-то такое, перерабатывают, упаковывают и нам продают. Я не хочу рекламировать, но вы точно все ели белорусскую селедку. Она в каждом супермаркете, нашем магазине. Вы даже не знаете, что она белорусская, но она очень вкусная. Купите ее, переверните - посмотрите, где ее делают. И креветки, и морские коктейли. Все рестораны покупают - это все Беларусь поставляет”, - добавил Шевченко.

По его словам, Беларусь берет сырье у России, перерабатывает и продает его всему миру.

“Беларуси интересна Украина с точки зрения экономики, и как рынок большой. Мы для них большие. Они же маленькое государство. По сравнению с нами - это наших 5 областей всего. Это номер один. Но белорусы такой народ, что они впереди прагматизма, экономики… Ставят дружбу. Они любят украинцев. Они любят Украину. Они любят отдыхать у нас”, - отметил юрист.

Он подчеркнул, что белорусы приезжают в Украину на выходных, чтобы развлечься, и в Одессу на море.

Как сообщала Politeka, одиозный нардеп Шевченко рассказал, когда снова отправится в Минск.

Также Politeka сообщала, что Яли рассказал, что будет значить для Беларуси речь Путина на Федеральном собрании.