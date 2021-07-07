Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос высказался относительно суда над генерал-лейтенантом Игорем Павловским.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Кривонос пришел в Печерский суд, чтобы поддержать Павловского и взять его на поруки.

«Для меня он – мой боевой товарищ, с которым летом 2014 года выполняли задачи на фронте. Я точно знаю, что только благодаря решительности и профессионализму Павловского мы не потеряли Мариуполь в сентябре 2014 года. Ситуация тогда была почти безнадежная: от Волновахи до Мариуполя практически не было войск. Командование 8-го Армейского Корпуса бросило на произвол судьбы свои части, и они под огнем русских погибали, попадали в плен, отходили, а где-то банально разбежались», - вспоминает генерал-майор.

Он отмечает, что расстояние между Волновахой и Мариуполем – 65 километров. По его словам, эту «дыру» было трудно закрыть несколькими ротами Вооруженных Сил и Национальной Гвардии.

«Очень быстро нужно было реагировать, закрывать огромную дыру на линии фронта и формировать силы, которые смогли бы остановить танковые колонны русских. Генерал Павловский в сложных условиях принял решение и смог это сделать», - пишет Кривонос.

В частности, бывший заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что благодаря Павловскому на усиление Мариуполя были отправлены 4 дивизиона, а также был создан мощный ракетно-артиллерийский кулак, несмотря на хаос, который происходил, и отсутствие мощной системы разведки.

«Мы сохранили Мариуполь и остановили врага! Все было рассчитано и сделано профессионально правильно. Точечные удары были нанесены так, что отбили желание российских агрессоров продолжать наступление. Мощным артиллерийским апперкотом россияне были посланы тогда в сильный нокаут», - заявил он.

По его словам, то, что произошло под Мариуполем в сентябре 2014 года, можно было бы действительно назвать чудом, но на самом деле это четкая и профессиональная работа маленького штаба под руководством Павловского. И таких примеров на войне не так много, отмечает генерал-майор.

«А теперь что касается суда... Абсолютно не хочу и не буду обсуждать действия суда или выдвинутые обвинения. Я не юрист – для этого есть адвокаты Игоря Валентиновича. Не буду пока делать никаких выводов, чтобы не давать повода для манипуляций. Дождемся, «чем закончится» – два дня заседания переносятся. Мое общее впечатление от услышанного и увиденного – очень-очень негативное. Защита, обвинение, судья – это разговор глухих с немыми», - резюмировал Кривонос.

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