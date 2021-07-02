На сайті Міноборони з'явилися фото, на яких жінки-військові марширують на підборах, готуючись до параду до 30-річчя Незалежності України. Ці знімки викликали шквал негативу в депутатів і простих українців.

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал-майор Сергій Кривонос в ексклюзивному коментарі для Politeka заявив, що після марширування на підборах у жінок можуть початися серйозні проблеми зі здоров'ям.

«Мені щиро шкода дівчат, навіщо їх так калічити? Ходити на підборах стройовим кроком неможливо. Точніше, можливо, тільки сенсу немає. Не дай бог одна спіткнеться... Одна падає – падають всі», - каже генерал-майор.

За його словами, мало хто знає про наслідки військових парадів – наприклад, опущення нирок і майбутні проблеми з меніском. А за рахунок підборів у жінок постраждають ще й хребет і таз, стверджує Кривонос.

«Проведіть медогляд хлопців президентського полку і їхні захворювання після 2-3 парадів. Я не кажу вже про наслідки для панянок, які марширують на підборах», - сказав він.

Екс-заступник секретаря РНБО зазначає, що українські жінки служать не тільки в штабах: деякі з них йдуть на війну медиками, снайперами і навіть командирами підрозділів.

«Воюють вони не на підборах і не в спідницях, а реально в боях, крові і багнюці», - констатує Кривонос.

Він вважає, що парад до 30-річчя Незалежності України повинен бути підготовлений ідеально, а форма та взуття повинні бути зручними.

«Ми повинні дійсно показувати сили нашої могутньої армії. Парад святкування 30-річчя Незалежності в країні, в якій війна йде 8 рік, повинен бути підготовлений професійно і ідеально. Це має нести не «красу», а міць і силу. І не калічте дівчат! Взуття і форма на параді повинні бути зручними і відповідати духу», - резюмував генерал-майор.

Раніше Politeka повідомляла, що Сергій Кривонос розповів про важливий козир України.

Також Politeka повідомляла, що Кривонос розповів, чим займається територіальна оборона України.