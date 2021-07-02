На сайте Минобороны появились фото, на которых женщины-военные маршируют на каблуках, готовясь к параду к 30-летию Независимости Украины. Эти снимки вызвали бурю негатива у депутатов и простых украинцев.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос в эксклюзивном комментарии для Politeka заявил, что после маршировки на каблуках у женщин могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.

«Мне искренне жаль девчонок, зачем их так калечить? Ходить на каблуках строевым шагом невозможно. Точнее, возможно, только толку нет. Не дай бог одна споткнется… Одна падает – падают все», - говорит генерал-майор.

По его словам, не многие знают о последствиях военных парадов – например, опущение почек и будущие проблемы с мениском. А за счет каблука у женщин пострадают еще и позвоночник и таз, утверждает Кривонос.

«Проведите медосмотр ребят президентского полка и их заболевания после 2-3 парадов. Я не говорю уже о последствиях для барышень, чеканящих на каблуках», - сказал он.

Экс-заместитель секретаря СНБО отмечает, что украинские женщины служат не только в штабах: некоторые из них идут на войну медиками, снайперами и даже командирами подразделений.

«Воюют они не на каблуках и не в юбках, а реально в боях, крови и болоте», - констатирует Кривонос.

Он считает, что парад к 30-летию Независимости Украины должен быть подготовлен идеально, а форма и обувь должны быть удобными.

«Мы должны действительно показывать силы нашей могущественной армии. Парад празднования 30-летия Независимости в стране, в которой война идет 8 год, должен быть подготовлен профессионально и идеально. Это должно нести не «красоту», а мощь и силу. И не калечьте девочек! Обувь и форма на параде должны быть удобными и соответствовать духу», - резюмировал генерал-майор.

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