Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой рассказал, куда движется Украина

Руслан Бизяев отметил, что сейчас Украина никуда не движется, а зависла в воздухе.

“Она сейчас зависла между прошлым и будущим. Вот этот переходной этап очень важный. Наверное, самый важный за 30 лет независимости страны. Это выбор, куда мы полетим. Мы полетим вниз, либо мы пойдем вверх, но в этот верх мы будем идти лет 10. И потом и кровью. Когда я слышу, как выступают некоторые политики, особенно публичные, на телешоу: “Мы через три года поднимем экономику, да мы введем социальные стандарты”. Что ты чешешь, какие три года, ну о чем ты. То есть, реально для того, чтобы экономически мы более-менее поднялись — надо 10 лет, два цикла”, - сказал Бизяев.