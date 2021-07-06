Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой рассказал, куда движется Украина

Руслан Бизяев отметил, что сейчас Украина никуда не движется, а зависла в воздухе.

“Она сейчас зависла между прошлым и будущим. Вот этот переходной этап очень важный. Наверное, самый важный за 30 лет независимости страны. Это выбор, куда мы полетим. Мы полетим вниз, либо мы пойдем вверх, но в этот верх мы будем идти лет 10. И потом и кровью. Когда я слышу, как выступают некоторые политики, особенно публичные, на телешоу: “Мы через три года поднимем экономику, да мы введем социальные стандарты”. Что ты чешешь, какие три года, ну о чем ты. То есть, реально для того, чтобы экономически мы более-менее поднялись — надо 10 лет, два цикла”, - сказал Бизяев.

По его словам, Украина не бедная страна, хоть и обворованная, и она может быть независимой.

“Мы можем быть успешными, но для этого нам надо очень серьезно переформатироваться, в том числе — на постсоветском пространстве. То есть, мы из проблемы должны стать решением. Для себя и для окружающих. Мы сейчас непонятны ни для себя, ни для окружающих. Причем эта тенденция началась не в 2019 году, и даже не в 2014, она в 2010 году началась. Тогда в 2010 году мы перешли те красные линии, тот рубикон, который сделал все дальнейшие события неизбежными… Газовый консорциум, выбор ассоциации”, - добавил Руслан Бизяев.

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