Действительно ли украинцы оказываются в налоговом «капкане» – и если да, то почему? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

«Дело в том, что скоро декларирование коснётся всех. Всякий, кто не сдаст декларацию, через год будет считаться потенциальным налоговым преступником. Любого можно будет напрягать, штрафовать, предъявлять ему претензии. Можно будет проверять ваши счета, описывать ваше имущество. Репрессиям может подвергнуться всякий, у кого, по мнению налоговиков, денег или имущества больше, чем на 400 тысяч гривен. Но ведь сейчас за такие деньги даже квартиру в областном центре невозможно купить. А для налоговиков это будет достаточный повод, чтобы открыть на вас уголовное дело», - подчёркивает эксперт.

Но и согласиться на декларирование, по его мнению, – тоже не выход.

«Задекларированные деньги нужно нести в банк. А какое у нас банковское законодательство? Теперь уже ты должен объяснить банку, откуда у тебя эти деньги. Есть же законы об отмывании грязных денег и тому подобных вещах. Нужна куча деклараций, справок и других документов. Пойдут новые проверки, банк может снова обратиться к правоохранителям. Люди могут всю жизнь копить деньги, платя с них налоги, потом принести их в банк – а банк с них снова возьмёт налог», - говорит Андрей Павловский.

Как сообщает Politeka, ранее он обвинил государство в намерении обложить налогом те деньги, которые люди прячут под матрасом.

Также Politeka сообщила, что Павловский выразил сомнение в том, что декларации физических лиц будут в открытом доступе.