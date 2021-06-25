У програмі «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк експерт з соціальної політики Андрій Павловський розповів про те, що МВФ був проти прийняття закону №5153 про запровадження добровільного декларування активів фізичними особами.

Як каже експерт, МВФ не схвалює проведення податкової амністії, оскільки побоюється легалізації коштів, здобутих кримінальним шляхом, наприклад, через продаж наркотиків чи фінансування тероризму. «Вони бояться, що таким чином легалізуються не тільки гроші громадян, а саме злочинні гроші», - стверджує Павловський.

Окрім цього, пояснює він, МВФ виступає проти податкової амністії через її малоефективність, що показує досвід інших держав. Павловський зазначає, що тим часом українська влада хоче з нового податку до 9% заробити мільярд доларів. Принагідно він розповідає про одну теорію, згідно із якою люди через свою недовіру до фінансової системи ховають близько 50 мільярдів буквально під матрацами.

«Держава хоче залізти під матрац, оподаткувати ці гроші й примусити громадян нести їх і легально класти на рахунки в банки. І це начебто називається податкова амністія, але для більшості громадян це буде податковий капкан», - констатує Павловський.

Нагадуємо, Павловський розповів про новий податок на депозит.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Павловський розповів про нову норму, через яку родини заробітчан залишаються без субсидій.