В программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал о том, что МВФ был против принятия закона №5153 о введении добровольного декларирования активов физическими лицами.

Как говорит эксперт, МВФ не одобряет проведения налоговой амнистии, поскольку опасается легализации средств, полученных криминальным путем, например, через продажу наркотиков или финансирование терроризма. «Они боятся, что таким образом легализуются не только деньги граждан, а именно преступные деньги», - утверждает Павловский.

Кроме этого, объясняет он, МВФ выступает против налоговой амнистии из-за ее малоэффективности, что показывает опыт других государств. Павловский отмечает, что между тем украинская власть хочет с нового налога до 9% заработать миллиард долларов. Попутно он рассказывает об одной теории, согласно которой люди из-за недоверия к финансовой системе прячут около 50 миллиардов буквально под матрасами.

«Государство хочет залезть под матрас, обложить эти деньги и заставить граждан нести их и легально класть на счета в банки. И это вроде называется налоговая амнистия, но для большинства граждан это будет налоговый капкан», - констатирует Павловский.

Напоминаем, Павловский рассказал о новом налоге на депозит.

Ранее Politeka сообщала о том, что Павловский рассказал о новой норме, из-за которой семьи заробитчан остаются без субсидий.



