Политический астролог Полина Павлова в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, стоит ли украинцам ожидать выборов в ближайшее время
«Есть три варианта у нас: перезагрузка Рады, перезагрузка Кабмина, перезагрузка президентского кресла. Я думаю, что Рада, скорее всего. Осенью в Украине тоже могут быть и внутри страны некие изменения. Я думаю, что президентские выборы все-таки будут в срок», - говорит эксперт.
Она прогнозирует, что Верховная Рада зайдет в некий тупик, поэтому в октябре-ноябре вполне возможны перевыборы. А вот перезапуска Кабинета министров и досрочных президентских выборов ожидать не стоит, утверждает Павлова.
По ее мнению, действующий президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок и даже будет очень близок к тому, чтобы победить. Но астролог предупреждает: эта борьба будет честной и неравной, а победитель будет неожиданным.
Также Павлова рассказала, что на политической арене Украины может появиться новое лицо, которое и составит конкуренцию действующему главе государства.
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«Может быть, тоже молодой человек или девушка молодая… Я уже несколько лет вижу, что в ближайшие годы должна все-таки женщина тоже появиться при власти. Но эта женщина – не Юлия Тимошенко. То есть это молодое новое лицо, которое будет бороться», - резюмировала политический астролог.
Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс заявил, что уже с 2022 года в Украине начнется постоянный экономический рост.
Также Politeka писала, что астролог Влад Росс рассказал, кто выиграет чемпионат Европы по футболу.