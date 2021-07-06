Какая судьба ждет Евросоюз? На эту тему рассуждает украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина»
По мнению Бизяева, Евросоюзу остается существовать еще где-то от 15 до 20 лет. «Такие глобальные конструкции так быстро не падают. Вот у них сейчас опять пойдет процесс перезагрузки, Европа двух скоростей...», - рассуждает он.
Как говорит эксперт, в этом контексте возникают проблемы с Великобританией, которая сейчас вышла на международную арену из желания восстановить свою имперскую субъектность. А для этого, объясняет он ей нужно подорвать единство и силу Франции с Германией, без которых от ЕС не останется ничего.
Также обозреватель комментирует отношения ЕС с Россией: они сближаются с учетом технологий первого и энергоресурсов второй. Он отмечает, что «Северный поток» как раз таки поможет перейти Европе на водородную модель экономики. «Северный поток» – это не о том, как обойти Украину даже. «Северный поток» – это о том, как поставлять трубопроводный газ в Европу для того, чтобы этот газ потом стал основой водородной экономики Европы», - объясняет Бизяев.
Итак, он делает вывод, что речь идет о новом технологическом укладе, а в Украине это замалчивается, учитывая ситуацию.
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Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, как США и Европа относятся к Минским соглашениям.
Также Politeka писала о том, что позиция по Северному потоку-2 и Украины между Вашингтоном и Берлином согласована.