Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал об экономических проблемах Украины.

«У нас же какой принцип нашей сырьевой модели экономики? Перезанять, чтобы переотдать. В принципе даже вот сейчас, имея хорошую позитивную конъюнктуру нашего экспорта на мировых рынках… Вы ж посмотрите, что у нас в социалке происходит! Рост долгов за ЖКХ, падение реальной покупательной способности населения, тенизация экономики увеличивается, малый и средний бизнес загоняют просто в тень. Это приводит к тому, что у нас где-то 11 млн плательщиков налогов, а все остальные – это те люди, которые за счет этих налогов живут. Хватит ли этого? Нет, не хватит», - говорит эксперт.

По его словам, украинская модель экономики и раньше не тянула социальную сферу, но тогда можно было перекредитоваться на более-менее нормальных условиях.

«Обратите внимание, по-моему, с конца 90-тых мы в кредитах. Взяли кредит – 20% на распил, на остальное как бы закрываем дыру в бюджете. Сейчас это время заканчивается. Да, можно деньги занимать, но проценты все выше и выше, а условия становятся все жестче и жестче», - сказал Бизяев.

Он отметил, что сейчас украинский бюджет живет фактически за счет заимствования, в частности пирамиды ОВГЗ и евробондов с космическими процентами.

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