Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, каким образом у фермеров могут забрать их земли из-за открытия рынка земли.

"Сделали такую ​​налоговую систему против селян и фермеров, это фактически будет обезземеливание наших украинских селян. И их будут просто такими высокими налогами, которые они будут не в состоянии платить, будут просто сгонять с собственной родной земли. А не будешь платить налог, не будешь продавать — у тебя просто ее заберут, как за долги, законодательство это сейчас позволяет. Сейчас они позволили тем, кто имеет в аренду землю, он имеет право без согласия собственника пая, который он арендует, давать дальше в субаренду эту землю. Закладывать ее в залог в банк. Ну, будут забирать как банковский залог эту землю", - сказал Андрей Павловский.

Он отметил, что таким образом на рынке земли могут наживаться мошенники.

"Например, есть некий агрохолдинг, который собрал у крестьян паи в аренду. Земельный какой-то определенный сделал пакет себе. Например, 1000 гектаров. А потом он эту тысячу гектаров может передать дальше в субаренду. А может пойти в какой-то банк, в том числе иностранный, "Слуги" это позволили, и положить эту землю без ведома владельца пая земли, положить в залог в банк. Затем он возьмет кредит. Если недобросовестный, то он может его не возвращать. А вместо кредита заберут землю, как залоговое имущество. И все. Люди, настоящие владельцы — они потом по факту узнают, что их земля была в залоге, и теперь уже не их", - добавил Павловский.

По его словам, это дает возможность проворачивать полукриминальные схемы.

Как сообщала Politeka, Романченко рассказал, какие проблемы начнутся из-за рынка земли в Украине.

Также Politeka сообщала, что Романченко отметил, что рыночные отношения в обороте земли сельскохозяйственного назначения — они должны присутствовать.



