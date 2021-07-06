Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гари Табах в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал о политике Байдена.
По словам эксперта, в Америке, как и в Украине, существуют кланы персон, которые могут влиять на страну. По его словам, существуют кланы Клинтон, Буша, Обамы и других бывших президентов, которые являют собой политические силы-кланы, которые делят в стране власть.
«Он скрыл (Байден, - ред.), что мы тоже коррумпированные. Когда он (Трамп, - ред.) взял борьбу с фармацевтическими и военными фирмами, Китаем, Европой, НАТО и со всей этой коррупцией, то никому это не понравилось. В Украине он тоже начал нажимать, по-настоящему, а не виртуально – не так как Обама или Байден», - подчеркнул Табах.
«Украина не играет важную роль для Демократов, а они хотят договориться с Путиным, открыть Северный поток-2», - отметил Табах.
Как сообщала Politeka, Илларионов заявил, что свобода слова – это фундамент свободного общества.
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Также Politeka публиковала заявление Табаха, что рассчитывать можно только на себя, и Украина уже показала несколько раз, что она может это сделать.