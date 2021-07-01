Колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов у програмі Гарі Табах «On target» розповів про важливість свободи слова. За його словами, якщо в державі утискається свобода слова – утискається свобода людини.

«У кожного є своя точка зору, кожен з нас вважає, що правий, а інший не правий або не повністю правий. Дуже важливо домагатися того, щоб у кожного була можливість висловлюватися, а наші слухачі і глядачі будуть судити, хто правий, а хто винен», - зазначив Ілларіонов.

За словами колишнього радника Путіна, свобода слова – важливий соціальний елемент. На його думку, важливо, щоб кожна людина могла чути думку кожного, щоб у себе в голові зіставляти і формувати ці думки в єдину свою думку, яку потім теж зможе вільно висловити.

«Головне, щоб у кожного була можливість висловлюватися, тому один з найважливіших виступів, які я зробив, це про свободу слова. Свобода слова – це фундамент вільного суспільства. Свобода у всьому починається зі свободи окремої людини», - підкреслив Ілларіонов.

Як зазначив Ілларіонов, свобода мислення може реалізуватися тільки шляхом висловлення цього мислення. На його думку, там, де починають придушувати свободу слова, там закінчується свобода людини.

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