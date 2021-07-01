Бывший советник Путина Андрей Илларионов в программе Гари Табах «On target» рассказал о важности свободы слова. По его словам, если в государстве ущемляется свобода слова – ущемляется свобода человека.
«У каждого есть своя точка зрения, каждый из нас считает, что прав, а другой не прав или не полностью прав. Очень важно добиваться того, чтобы у каждого была возможность высказываться, а наши слушатели и зрители будут судить, кто прав, а кто виноват», - отметил Илларионов.
По словам бывшего советника Путина, свобода слова – важный социальный элемент. По его мнению, важно, чтобы каждый человек мог слышать мысль каждого, чтобы у себя в голове сопоставлять и формировать эти мысли в единую свою мысль, которую потом тоже сможет свободно высказать.
«Главное, чтобы у каждого была возможность высказывать, поэтому одно из важнейших выступлений, которые я сделал, это о свободе слова. Свобода слова – это фундамент свободного общества. Свобода во всем начинается со свободы отдельного человека», - подчеркнул Илларионов.
Как отметил Илларионов, свобода мышления может реализоваться только путем выражения этого мышления. По его мнению, там, где начинают подавлять свободу слова, там заканчивается свобода человека.
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